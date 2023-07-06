Деликатесы из Кабардино-Балкарии можно попробовать в Москве

Опубликовано: 15:13, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кабардинский сыр, балкарские хычины, кахунские помидоры смогут отведать посетитель фестиваля «Вкусы России», который пройдет с 7 по 16 июля в Москве.

Наиболее известные продукты из Кабардино-Балкарии, такие как кабардинский сыр, балкарские хычины, кахунские помидоры будут представлены производителями из Кабардино-Балкарии на московском гастрофестивале «Вкусы России».

«Кабардино-Балкария представит свои региональные бренды продуктов питания на втором гастрономическом фестивале «Вкусы России», который пройдет 7−16 июля в Москве. Кабардинский сыр, балкарские хычины, кахунские помидоры, яблоки, вода минеральная – все это смогут приобрести в рамках фестиваля жители и гости российской столицы»

– пресс-служба республиканского Минсельхоза

Также посетителей ждут развлекательные мероприятия, например, на центральном фудкорте будет организовано «всероссийское застолье», где гостей будет угощать шеф-повар из Кабардино-Балкарии Бисо Чеченов. Также маэстро проведет мастер-классы по приготовлению балкарских хычинов.

Фестиваль будет сопровождаться выступлениями известных республиканских коллективов.