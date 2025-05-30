Вестник Кавказа

Делегация Украины прибыла в Стамбул

Делегация Украины прибыла в Стамбул
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Украинская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах с представителями РФ. Старт нового раунда переговоров запланирован на 13:00.

Делегация переговорщиков от Украины прибыла в Стамбул для переговоров с представителями России, информируют турецкие СМИ.  

Отметим, что делегация российских переговорщиков прибыла в Стамбул вчера вечером. 

Начало переговоров запланировано на 13:00. Встреча делегаций пройдет во дворце Чираган. 

Напомним, что возглавляет делегацию Киева министр обороны Украины Рустем Умеров. Впервые в состав делегации включены замглавы Генштаба ВСУ Евгений Острянский, сотрудник Генштаба ВСУ Андрей Фомин и сотрудник Верховной Рады Юрий Ковбаса. Начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий исключен из состава делегации.

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