Делегация РФ в Стамбуле готова к серьезному обмену мнениями – Сергей Рябков

Москва готова к обмену мнениями с Киевом на предстоящих переговорах в Стамбуле, российская делегация получила все необходимые инструкции.

Замглавы МИД РФ России Сергей Рябков заявил, что российская делегация получила все необходимые инструкции от президента РФ Владимира Путина и готова к серьезному диалогу с переговорщиками от Украины.

"Все инструкции наша делегация имеет, работает четко в тех рамках, которые заданы президентом. Мы готовы к серьезному обмену мнениями"

– Сергей Рябков

Напомним, что российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Путин.

Переговоры между делегациями Москвы и Киева должны пройти сегодня в Стамбуле во второй половине дня.