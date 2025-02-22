Вестник Кавказа

Делегация РФ в Стамбуле готова к серьезному обмену мнениями – Сергей Рябков

Рябков Сергей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва готова к обмену мнениями с Киевом на предстоящих переговорах в Стамбуле, российская делегация получила все необходимые инструкции.

Замглавы МИД РФ России Сергей Рябков заявил, что российская делегация получила все необходимые инструкции от президента РФ Владимира Путина и готова к серьезному диалогу с переговорщиками от Украины. 

"Все инструкции наша делегация имеет, работает четко в тех рамках, которые заданы президентом. Мы готовы к серьезному обмену мнениями"

– Сергей Рябков 

Напомним, что российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Путин. 

Переговоры между делегациями Москвы и Киева должны пройти сегодня в Стамбуле во второй половине дня.

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