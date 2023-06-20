Давление в столичном регионе приходит в норму

Опубликовано: 6:29, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в столичном регионе установится переменная облачность, давление начнет падать до нормальных значений, а вместе с этим возможны дожди.

Сегодня в Москве и Подмосковье будет преобладать переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, а воздух прогреется до 25 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Переменная облачность. По области местами кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит от 22 до 24 градусов тепла, по области от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ветер будет дуть северный, северо-западный, его скорость составит 6-11 м/c, местами возможны порывы до 15 м/c", - говорится в сообщении.

Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм ртутного столба, что лишь на единицу выше нормы.