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Дата и время митингов Эрдогана и Кылычдароглу в Стамбуле "удивительно совпали"

Эрдоган, президент Турции
© Фото: сайт Кремля
В один день и в одно время в Стамбуле состоятся предвыборные митинги Реджепа Тайипа Эрдогана и Кемаля Кылычдароглу. Дата мероприятий двух кандидатов в президенты Турции назначена на 7 мая.

Действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет в Стамбуле предвыборный митинг в один день и в одно время со своим главным оппонентом в гонке за президентское кресло Кемалем Кылычдароглу, митинг которого также пройдет в Стамбуле, сообщает сайт Haberler.com.

Портал пишет, что места проведения митингов двух кандидатов разные, сами же два мероприятия пройдут 7 мая, за неделю до всеобщих выборов в Турции. Эрдоган расскажет о своей программе в Национальном саду аэропорта Ататюрк, а Кылычдароглу - в городском парке Малтепе Орхангази.

При этом авторы издания поражены данным фактом, назвав его "удивительным совпадением".

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