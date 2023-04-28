Опубликовано: 16:47, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Кремля

В один день и в одно время в Стамбуле состоятся предвыборные митинги Реджепа Тайипа Эрдогана и Кемаля Кылычдароглу. Дата мероприятий двух кандидатов в президенты Турции назначена на 7 мая.

Действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет в Стамбуле предвыборный митинг в один день и в одно время со своим главным оппонентом в гонке за президентское кресло Кемалем Кылычдароглу, митинг которого также пройдет в Стамбуле, сообщает сайт Haberler.com.

Портал пишет, что места проведения митингов двух кандидатов разные, сами же два мероприятия пройдут 7 мая, за неделю до всеобщих выборов в Турции. Эрдоган расскажет о своей программе в Национальном саду аэропорта Ататюрк, а Кылычдароглу - в городском парке Малтепе Орхангази.

При этом авторы издания поражены данным фактом, назвав его "удивительным совпадением".