Дамбу прорвало на Ставрополье 

Опубликовано: 21:15, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прорыв дамбы произошел в ставропольском себе Камбулат. В настоящее время к поселку Поперечному.

После продолжительных ливней, обрушившихся на Ставропольский край, в селе Камбулат поднялся уровень воды в озере и произошел прорыв дамбы. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров. По его словам, вода по рекам Камбулат, Айгурка направляется к поселку Поперечному.

«Вчерашняя непогода привела к происшествию в Туркменском округе, который и так уже пострадал от ливней. Он стал одной из территорий, в которой ранее был введен режим ЧС. Здесь снова выпали обильные осадки, усложнила ситуацию вода, пришедшая с полей»

– Владимир Владимиров

В настоящее время ведется оценка ситуации для оперативного реагирования. Ситуация находится на личном контроле Владимирова.