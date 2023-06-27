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Дамбу прорвало на Ставрополье 

Дамбу прорвало на Ставрополье 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Прорыв дамбы произошел в ставропольском себе Камбулат. В настоящее время к поселку Поперечному. 

После продолжительных ливней, обрушившихся на Ставропольский край, в селе Камбулат поднялся уровень воды в озере и произошел прорыв дамбы. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров. По его словам, вода по рекам Камбулат, Айгурка направляется к поселку Поперечному. 

«Вчерашняя непогода привела к происшествию в Туркменском округе, который и так уже пострадал от ливней. Он стал одной из территорий, в которой ранее был введен режим ЧС. Здесь снова выпали обильные осадки, усложнила ситуацию вода, пришедшая с полей»

– Владимир Владимиров 

В настоящее время ведется оценка ситуации для оперативного реагирования. Ситуация находится на личном контроле Владимирова.

Дамба защитит Горячий Ключ от подтоплений 

Дамба защитит Горячий Ключ от подтоплений 

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