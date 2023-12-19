Дагестану возвращают свет

Благодаря слаженной работе бригад электриков, сокращается зона аварийного отключения от электроэнергии в Дагестане. Об этом информирует Минэнерго России.

В Дагестане продолжаются восстановительные работы после шквалистого ветра, обрушившегося на республику. В настоящее время в зоне отключения находится около 3,4 тыс потребителей.

Корме того, в Минэнерго РФ поведали, что отключения также затронули часть центральных регионов страны.

Накануне сообщалось, что непогода оставила без света более 100 тыс человек. Было обесточено 57 населенных пунктов.