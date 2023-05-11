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Дагестанские школы подготовят к началу учебного года

Дагестанские школы подготовят к началу учебного года
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В 106 дагестанских школах уже идет капитальный ремонт, еще 33 учебных заведениях ждут начало работ, которые начнутся в конце учебного года.

Капитальный ремонт идет в 139 школах Дагестана, сообщил министр образования и науки республики Яхъя Бучаев.

Он отметил, что еще в 33 средних образовательных учреждениях ремонтные работы начнутся либо в конце мая, либо после окончания учебного года.

По словам главы ведомства, в капитальном ремонте школ принимают участие и родители учеников, которые наблюдают за ремонтом, предлагают свои идеи и обсуждают дизайнерские решения.

В заключение Бучаев добавил, что ежедневный мониторинг будет проводиться с начала июля.
 

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