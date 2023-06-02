Дагестанские детские лагеря будут принимать только привитых от кори

Опубликовано: 23:57, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нынешним летом детские лагеря в Дагестане будут недоступными для детей, не привитых от кори – запрет на размещение на отдых таких детей выдало управление Роспотребнадзора по региону, чтобы не допустить заноса инфекции в места детского отдыха.

Дагестанским детским лагерям запретили принимать детей без прививок от кори – отдохнуть в них смогут только те, кто привит от болезни и имеет справку об отсутствии контактов с больными, такое решение приняло управление Роспотребнадзора по Дагестану.

"Чтобы не допустить заносы коревой инфекции, в детские оздоровительные лагеря Дагестана школьники принимаются только с медсправкой формы № 079/у со сведениями о проведенных профилактических прививках и об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями", - говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки Дагестана, передает ТАСС.

Такое предписание региональное управление Роспотребнадзора уже направило в адрес руководителей детских лагерей.

Обоснованные опасения в ведомстве вызывает тот факт, что в регионе сложилась неблагополучная эпидемическая ситуация по кори. Подавляющее большинство заболевших - непривитые (97,7%), доля детей среди них составляет 86,2%, 18% из них – школьники.