Дагестан штормит, свет отключается

В результате непогоды Дагестан отстаивался без света. В результате местные энергетики перешли на особый режим работы.

Погода в последние дни уходящего года добавила работы дагестанским электрикам. Так, в Буйнакске наблюдались массовые отключения света. Также перебои наблюдались в 38 населенных пунктах Дагестана.

«Дагестанские энергетики перешли на особый режим работы. Из-за сильного ветра в городах и районах республики зафиксированы локальные отключения в энергосетях»

– Минэнерго республики

Уточняется, что если ситуация будет ухудшаться, то на места будут направлены дополнительные бригады специалистов. Отметим, что аварии на подстанциях и отключение света, - явления уже ставшие привычными для местных жителей. Отключения связаны и крайней изношенностью сетей. Завтра скорость ветра в республике, по данным синоптиков будет составлять до 23−28 м/с.