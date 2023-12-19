Вестник Кавказа

Дагестан потратил свыше 130 млн рублей на передвижные медкомплексы 

Дагестан потратил свыше 130 млн рублей на передвижные медкомплексы 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главврачам районных больниц Дагестана раздали ключи от новых передвижных медкомплексов. На эти цели потратили более 130 млн рублей. 

Главварчи больниц Дагестана получили ключи от новых передвижных медкомплексов (МПК). Об этом сказано в сообщении на сайте регионального правительства. 

"Общая стоимость автомобилей составляет 135 млн рублей. Поставка осуществляется в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

– пресс-служба

МПК способны работать в автономном режиме в отдаленных районах, где нет возможности выполнить обследование в стационаре и оказать медико-санитарную помощь. 

"В комплектации имеется все необходимое медоборудование, а пассажировместимость некоторых автомобилей доходит до 10 человек"

– правительство республики

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