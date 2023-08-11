Дагестан получит 4 комплекса по переработке мусора

В четырех районах Дагестана появится мусорные полигоны и комплексы по переработке отходов.
Похоже, власти Дагестана всерьез взялись за чистоту в республике. Так в настоящее время в регионе ведется строительство сразу четырех комплексов по переработке твердого мусора.
«Активными темпами строятся комплексы по работе с твердыми коммунальными отходами в четырех муниципалитетах. Объекты введут в эксплуатацию в следующем году»
– пресс-служба главы республики
Стало известно, что комплексы и мусорные полигоны «украсят» Дербентский, Хасавюртовский, Карабудахкентский и Кумторкалинский районы.
По словам главы республики Сергея Меликова, столь престольное внимание к данной области обусловлено тем, что в регионе никогда не было полноценной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Это вызывало возмущение местных жителей.