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Дагестан получит 4 комплекса по переработке мусора

Дагестан получит 4 комплекса по переработке мусора
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В четырех районах Дагестана появится мусорные полигоны и комплексы по переработке отходов.  

Похоже, власти Дагестана всерьез взялись за чистоту в республике. Так в настоящее время в регионе ведется строительство сразу четырех комплексов по переработке твердого мусора.

«Активными темпами строятся комплексы по работе с твердыми коммунальными отходами в четырех муниципалитетах. Объекты введут в эксплуатацию в следующем году»

– пресс-служба главы республики

Стало известно, что комплексы и мусорные полигоны «украсят» Дербентский, Хасавюртовский, Карабудахкентский и  Кумторкалинский районы.

По словам главы республики Сергея Меликова, столь престольное внимание к данной области обусловлено тем, что в регионе никогда не было полноценной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Это вызывало возмущение местных жителей.

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