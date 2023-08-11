Дагестан получит 4 комплекса по переработке мусора

Опубликовано: 19:15, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В четырех районах Дагестана появится мусорные полигоны и комплексы по переработке отходов.

Похоже, власти Дагестана всерьез взялись за чистоту в республике. Так в настоящее время в регионе ведется строительство сразу четырех комплексов по переработке твердого мусора.

«Активными темпами строятся комплексы по работе с твердыми коммунальными отходами в четырех муниципалитетах. Объекты введут в эксплуатацию в следующем году»

– пресс-служба главы республики

Стало известно, что комплексы и мусорные полигоны «украсят» Дербентский, Хасавюртовский, Карабудахкентский и Кумторкалинский районы.

По словам главы республики Сергея Меликова, столь престольное внимание к данной области обусловлено тем, что в регионе никогда не было полноценной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Это вызывало возмущение местных жителей.