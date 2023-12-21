Дагестан получит полмиллиарда на модульные отели

В Дагестане ускорится строительство модульных отелей. Всего республика планирует привлечь на эти цели в 2024 году порядка, 1,5 млрд рублей.

Минтуризма Дагестана сообщило о том, что центр направит в республику более 500 тыс млн рублей на строительство модульных отелей.

«Республика дополнительно получила 189,6 млн рублей и на 2024 год получит 525,3 млн рублей на создание модульных некапитальных средств размещения»

– пресс-служба ведомства

Кроме того, планируется, что в этом году удастся привлечь порядка миллиарда рублей инвестиций. На все эти средства будут построены сотни модульных отелей.

Планируется, что данная мера позволит повысить туристическую привлекательность республики. Напомним, что в минувшем году рекорд по пассажиропотоку поставил аэропорт Махачкалы: услугами аэропорта воспользовались 2,8 млн пассажиров.