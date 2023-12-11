Дагестан обзаведется топливной ассоциацией

Власти Дагестана объявили о скором создании топливной ассоциации. Она будет обеспечивать безопасность работы бензоколонок и контроль за качеством топлива.

Глава Дагестана Сергей Меликов провел встречу с руководителем Агентства по предпринимательству и инвестициям республики Гусейном Гусейновым, сообщает пресс-служба главы и правительства РД.

В ходе переговоров Гусейнов рассказал о скором появлении в регионе топливной ассоциацией, которая будет действовать как посредник между участниками и госорганами.

По словам главы Агентства, цель данной организации - обеспечение безопасной деятельности автомобильных заправок и контроля за качеством.