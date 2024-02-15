Дагестан не впечатлил туристов в межсезонье

Дагестан не вошел в список популярных направлений в межсезонье. Туристы выбирают поездки на Кубань, Ставрополье, Санкт-Петербург и Калининградскую область.

В списке популярных направлений внутреннего туризма в межсезонье не оказалось Дагестана.

Как пишет издание "Махачкалинские известия", путешественники в это время года предпочитают поездки на Кубань и в Ставрополье, а также в Санкт-Петербург, Подмосковье и Калининградскую область.

Кроме того, газета сообщает, что обмеление Каспия может негативно сказаться на развитии туристической отрасли в Дагестане.