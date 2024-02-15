Вестник Кавказа

Дагестан не впечатлил туристов в межсезонье

Дагестан не впечатлил туристов в межсезонье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестан не вошел в список популярных направлений в межсезонье. Туристы выбирают поездки на Кубань, Ставрополье, Санкт-Петербург и Калининградскую область.

В списке популярных направлений внутреннего туризма в межсезонье не оказалось Дагестана.

Как пишет издание "Махачкалинские известия", путешественники в это время года предпочитают поездки на Кубань и в Ставрополье, а также в Санкт-Петербург, Подмосковье и Калининградскую область.

Кроме того, газета сообщает, что обмеление Каспия может негативно сказаться на развитии туристической отрасли в Дагестане.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1240 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дагестанские борцы завоевали награды на первенстве России 

Дагестанские борцы завоевали награды на первенстве России 

Пожар в Дагестане погубил пенсионерку

Пожар в Дагестане погубил пенсионерку

Дагестанские школьники продолжают &quot;минировать&quot; школы

Дагестанские школьники продолжают "минировать" школы

Триумфаторов чемпионата Европы по борьбе приняли в Москве

Триумфаторов чемпионата Европы по борьбе приняли в Москве

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы