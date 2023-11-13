Что посмотреть в Кутаиси за 2-3 дня

Несмотря на то, что Кутаиси не так популярен у туристов как Тбилиси или Батуми, оказавшись в этом древнем городе, стоит задержаться в нем хотя бы на несколько дней. Расскажем, что посмотреть в Кутаиси и окрестностях в первую очередь.

Один из городов Грузии, куда можно улететь прямым рейсом из России, кроме Тбилиси и Батуми - это Кутаиси. Здесь меньше интересных мест, чем в Тбилиси, но это идеальный город, который можно использовать в качестве базы для поездок по Имеретинскому региону.

Зачем ехать в Кутаиси?

Основанный в VI-V веке до н. э. Кутаиси был столицей древнего Колхидского царства, а с 1008 по 1122 год - столицей Грузинского царства. В Кутаиси и его окрестности туристы приезжают, чтобы увидеть многовековые памятники, удивительную природу и впечатляющую советскую архитектуру. Отдельного упоминания заслуживает вкусная местная кухня и знаменитое грузинское гостеприимство.

Где находится Кутаиси?

Крупнейший город северо-западной части Грузии Кутаиси лежит на берегах реки Риони, которая берет начало в горах Большого Кавказа и дальше протекает через Колхидскую низменность. От Тбилиси город отделяет 220 км, а от Батуми - 150 км.

Сколько дней нужно для посещения Кутаиси?

Все главные достопримечательности Кутаиси можно увидеть за несколько часов, поскольку все они расположены недалеко друг от друга в центре. Можно даже съездить в Кутаиси в рамках однодневной поездки из Тбилиси, но намного лучше будет остановиться в Кутаиси на несколько дней, чтобы осмотреть все самые красивые места в окрестностях. Кроме таких интересных городов как Чиатура и Цхалтубо, рядом есть монастыри, каньоны и пещеры.

Спланировать время в Кутаиси можно следующим образом:

первый день провести, осматривая все самые главные достопримечательности Кутаиси (главную площадь, Гелатский монастырь, Зеленый рынок и центральный парк, канатную дорогу, дворец имеретинских царей и монастырь Моцамета);

в другой день, особенно если погода не очень хорошая, отправиться по музеям города, а также осмотреть оставшиеся храмы и парки города;

если есть в запасе еще несколько дней, то стоит посмотреть либо Цхалтубо и Чиатуру со столпом Кацхи и монастырем Мгвимеви, либо некоторые каньоны, пещеры и водопады (например, Мартвильский каньон, каньон Окаце, пещера Прометея, заповедник Сатаплия).

Что посмотреть в историческом центре Кутаиси?

После осмотра всех главных достопримечательностей Кутаиси можно уделить время историческому центру, а именно менее известным городским кварталам. Этот маршрут понравится любителям истории, культуры и архитектуры.

Французский и еврейский кварталы Кутаиси

Французский или католический квартал Кутаиси, расположенный между Колхидским фонтаном и рекой Риони, был заселен католическими миссионерами в XVII веке. Его центральная точка, Благовещенский собор, был построен в XIX веке при царе Соломоне II на месте руин храма Святой Софии XV века. По мере того, как количество католических семей сокращалось, храм передали православной церкви. Архитектура на улицах вокруг храма очень интересная. В конце дороги есть еще один красивый храм - церковь Георгия Победоносца, в прошлом армянская церковь.

Еврейский квартал Кутаиси начинается с другой стороны отеля Newport, он тянется по улице Иерусалимской, улице Ньюпорт и улице Бориса Гапонова. Всего в Кутаиси три синагоги. Главная синагога Кутаиси - вторая по величине в Грузии после тбилисской. Первая синагога, построенный в 1886 году, обладает красивым симметричным фасад и росписью. Вторая синагога, построенная в 1912 году, расположена на восточной стороне. В комплексе также находились пекарня по производству мацы и школа. Третья синагога, самая старая из трех, построена в 1852 году. А в районе Сапичхия осталось старое еврейское кладбище. Когда-то в Кутаиси проживала одна из крупнейших еврейских общин Грузии. Грузинские евреи ведут свое происхождение от семей, переселившихся из Вавилона в VI веке до н.э. Первые сведения о еврейской общине в Кутаиси относятся к 1644 году. Большинство еврейских семей уехали в Израиль в 1960-х годах, и к настоящему моменту община очень мала.

Мцване Квавила и Пантеон

После синагоги по улице Низами, а далее Гелати, можно дойти к монастырю Мцване Квавила, построенном на месте базилики XII века. Там же находится Пантеон - захоронение, где покоятся знаменитые жители города. Со смотровой площадки возле церкви хорошо виден еврейский квартал и старая синагога.

Ботанический сад и плотина

Обязательно стоит посмотреть мосты Кутаиси: старейший цепной мост, белый мост, красный мост и арочный каменный мост Руставели. Но Риони можно пересечь не только по мостам, но и в районе Кутаисской плотины, откуда открывается интересный вид на реку. Оттуда за примерно 20 минут можно добраться до входа в ботанический сад, открытый в 1840 году. Там есть небольшой дендрарий с пешеходными дорожками и фонтанами, деревянной часовней и 400-летний дуб-часовня.

Храм Баграта

Самый удачный способ завершить день в Кутаис - это увидеть закат у собора Баграти XI века. Это одна из главных достопримечательностей Кутаиси, которую видно практически из любой точки города. С восточной стороны храма находятся руины крепости Укимериони - самого древнего места Кутаиси.

Музеи Кутаиси на случай плохой погоды

В центре Кутаиси много интересных музеев. Один из самых примечательных - государственный исторический музей, посвященный древней истории Кутаиси. В музее, основанном в 1921 году, демонстрируется коллекция колхидских золотых украшений, оружия бронзового века и многие другие экспонаты. Взрослый билет стоит 5 лари (165 рублей). Музей открыт ежедневно с 10 утра до 6 вечера.

Галерея изобразительного искусства Давида Какабадзе была основана в 1974 году, там выставляются картины грузинских художников, в том числе Нико Пиросмани. Галерея открыта только по будням, с 10:00 до 18:00.

В Музее грузинского спорта, основанном в 1970 году, можно увидеть медали и архивные фотографии и другие экспонаты, связанные с такими видами спорта, как футбол, дзюдо, борьба, альпинизм.

Неподалеку от него находится Национальный музей боевой славы, тоже с бесплатным входом.

Дальше по улице Варламишвили находится дом-музей Закария Палиашвили, основанный в середине прошлого века. Бесплатный музей посвящен основоположнику грузинской классической музыки, родившемуся в Кутаиси в 1871 году.

Еще один бесплатный музей (имени Давида Мхеидзе) рассказывает о фото-кино хронике. Посетителей принимают каждый день с 09:30 до 18:00.