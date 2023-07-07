Что есть в жару: картофельный салат

Немецкий картофельный салат - простое и питательное блюдо, которое отлично подойдет для жарких дней.
Различные картофельные салаты популярны в Европе, классическим считается рецепт из Германии. Чтобы приготовить картофельный салат понадобится:
- вареный картофель,
- маринованные огурцы,
- репчатый лук,
- свежая зелень.
Классический рецепт прост, салат примерно на 70% состоит из холодного отварного картофеля. Заправляется блюдо маслом с добавлением лимонного сока или уксуса.
Приготовление салата не займет много времени: пока варится картошка можно нарезать и смешать остальные ингредиенты - так лук немного подмаринуется за счет огурчиков. Картофель нужно остудить, прежде чем добавлять в салат.
Вариантов рецепта картофельного салата множество. Чтобы сделать вкус блюда ярким и свежим, в салат рекомендуется добавить стебель сельдерея.
Соус для салата можно приготовить из смеси майонеза, горчицы и ложки уксуса.
В других вариациях рецепт включает также вареные яйца.
Молодой картофель для салата можно варить и использовать в кожуре.
Маринованные огурцы можно заменить на свежие, а перед тем, как добавить их в салат, нужно на 10 минут положить их в уксус.
Польза картофельного салата
Холодный картофель, в отличие от горячего, содержит "устойчивый" крахмал, который является пребиотиком. Он полезен для микрофлоры ЖКТ и не повышает сахар в крови так, как горячий.
Помимо этого, в картошке содержится калий, витамины группы B и С.
Свежий лук, зелень, сельдерей и богаты клетчаткой, витаминами и микроэлементами.
Оливковое масло содержит жирные кислоты омега-9, подсолнечное добавит в рацион необходимые омега-6.