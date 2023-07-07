Что есть в жару: картофельный салат

Опубликовано: 4:46, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жара - время окрошки, но меню можно и нужно разнообразить. Картофельный салат, простой и неожиданно полезный, станет отличным решением. Ниже классический рецепт с разными вариациями.

Немецкий картофельный салат - простое и питательное блюдо, которое отлично подойдет для жарких дней.

Различные картофельные салаты популярны в Европе, классическим считается рецепт из Германии. Чтобы приготовить картофельный салат понадобится:

вареный картофель,

маринованные огурцы,

репчатый лук,

свежая зелень.

Классический рецепт прост, салат примерно на 70% состоит из холодного отварного картофеля. Заправляется блюдо маслом с добавлением лимонного сока или уксуса.

Приготовление салата не займет много времени: пока варится картошка можно нарезать и смешать остальные ингредиенты - так лук немного подмаринуется за счет огурчиков. Картофель нужно остудить, прежде чем добавлять в салат.

Вариантов рецепта картофельного салата множество. Чтобы сделать вкус блюда ярким и свежим, в салат рекомендуется добавить стебель сельдерея.

Соус для салата можно приготовить из смеси майонеза, горчицы и ложки уксуса.

В других вариациях рецепт включает также вареные яйца.

Молодой картофель для салата можно варить и использовать в кожуре.

Маринованные огурцы можно заменить на свежие, а перед тем, как добавить их в салат, нужно на 10 минут положить их в уксус.

Польза картофельного салата

Холодный картофель, в отличие от горячего, содержит "устойчивый" крахмал, который является пребиотиком. Он полезен для микрофлоры ЖКТ и не повышает сахар в крови так, как горячий.

Помимо этого, в картошке содержится калий, витамины группы B и С.

Свежий лук, зелень, сельдерей и богаты клетчаткой, витаминами и микроэлементами.

Оливковое масло содержит жирные кислоты омега-9, подсолнечное добавит в рацион необходимые омега-6.