Что будет с Арменией? Взгляд из России 

Эксперт РСМД Алексей Наумов в разговоре с "Вестником Кавказа" рассказал о наиболее благоприятном будущем для Армении и препятствиях, которые будут ее ожидать на пути к нему.

Что ждет Армению дальше, после краха сепаратистского проекта в Азербайджане и утраты образа "осажденной крепости"? За три года после поражения в Карабахской войне республика так и не определилась, каким она видит свое будущее, из-за чего правительство Никола Пашиняна продолжает совершать необдуманные действия, портя отношения с традиционными союзниками – Россией и Ираном – но не получая нужных ему выгод от новых партнеров на Западе. Армения никак не может найти себя в изменившихся реалиях на Южном Кавказе, и отсутствие стратегического видения уже вызывает у армянских властей ощущение, что республику "хотят упразднить извне", как сказал в недавнем интервью Пашинян.

Эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал текущее положение Армении в регионе и на международной арене, оценив перспективы обретения Ереваном нового геополитического фундамента.

Прежде всего Алексей Наумов обратил внимание, что процесс глобальных изменений на Южном Кавказе и вокруг него еще продолжается. "Армения сейчас находится в переходном состоянии, поскольку еще не сложился новый баланс в регионе. Мы понимаем, что Азербайджан – безусловный лидер в тройке Азербайджан-Армения-Грузия, но в остальном об установившемся соотношении сил говорить пока не приходится. Какой будет роль Армении в новом балансе, зависит от поведения ее нынешнего политического руководства, и мы видим, как оно колеблется из стороны в сторону. Например, спикер парламента Ален Симонян заявил, что Армения все-таки не собирается торпедировать деятельность ОДКБ", - сказал он.

© Фото: Сайт ОДКБ

"Я думаю, в итоге увидим очередное принуждение Армении к миру, но уже мирными средствами – у республики нет какой-то иной возможности встроиться в регион, кроме мирного договора с Азербайджаном и нормального взаимодействия со всеми соседями. История с "западным разворотом" Еревана со временем должна закончиться, поскольку собственно армянские проблемы она никак не решает. Приобретение западного оружия, запуск в регион американцев – это все состояние аффекта. Когда-нибудь оно пройдет, и тогда Армения займет свое место в регионе, отказавшись от претензий на региональное лидерство – не обязательно ведь быть региональным лидером, чтобы вести нормальную жизнь", - подчеркнул эксперт РСМД.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Очень важное условие – чтобы руководство Армении перестало жить идеями о реванше. На мой взгляд, правительство Пашиняна, в отличие от националистов из сепаратистского клана, готово смириться с геополитической реальностью, поэтому прогноз у меня умеренно-оптимистичный. Заряд на реванш будет со временем ослабевать и сохраняться только для периодов обострения внутриполитической борьбы. В Армении ведь выборная система, и националистические движения во время избирательных кампаний будут использовать эту риторику для завоевания голосов избирателей. Но действовать в ее рамках они не будут, потому что у агрессии Армении нет никакого будущего", - указал Алексей Наумов.

Однако состояние геополитического аффекта может продлиться очень долго, если его будут подпитывать западные государства. "Сейчас Запад предлагает властям Армении, все еще лелеющим претензии на лидерство на Южном Кавказе, выступить рычагом, с помощью которого западные игроки вскроют регион. Такая позиция им льстит. Опять же, это аффективная реакция: "Ах, Россия нас не поддержала против Азербайджана, тогда мы вот что ей сделаем – станем инструментом Запада; и тогда вы не с нами будете иметь дело, а с Западом, стоящим за нами". Такая логика не принесет Армении счастья, потому что она географически окружена не Западной Европой и США, а региональными государствами, которые не потерпят бесконтрольного проникновения Запада и будут ему противодействовать – а значит, будут противодействовать Армении", - пояснил политолог.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этой связи Россия сейчас работает над тем, чтобы привести власти Армении в чувство, спустить на землю и убедить, что республика может быть обычным государством без глобальных идей. "Россия предлагает Армении размеренную, нормальную жизнь с торговлей, взаимным обогащением и повышающимся уровнем жизни. Армении выгодно торговать именно с Россией, а прекращать товарооборот – не выгодно никак. Точно так же Армении выгодно вести нормальную политику в отношении России, а подрывать российские интересы – нет. Россия сейчас говорит, что Армении необходимо разумное сосуществование без какого-то обоюдного подрыва интересов: да, обычные, да, скучные, но взаимовыгодные отношения", - сообщил Алексей Наумов.

По оценке эксперта РСМД, таким является наиболее благоприятное для Армении будущее. "Хватит стремиться в какие-то лидеры и добиваться того, чего такая маленькая страна, как Армения, добиться не может. Нужно просто нормально жить. В целом все небольшие страны, как правило, в таком режиме и живут, без глобальных геополитических амбиций. Почему Армения не может жить так же? Она была бы, можно сказать, Латвией Южного Кавказа, где ничего не происходит, но и живется неплохо", - заключил он.

Как отмечали ранее другие российские политологи, "упразднять" Армению никто не будет. Это самой республике все-таки необходимо упразднить былые претензии к соседям и перестать искать внешние способы их реанимировать, чтобы смотреть в будущее с уверенностью.