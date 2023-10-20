Членство России в Международной федерации спорта слепых приостановлено

Международная федерация спорта слепых приостанавливает членство России и Беларуси в организации. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте IBSA.
"Исполнительный совет IBSA будет уважать и поддерживать решение генассамблеи IPC, недавно прошедшей в Бахрейне, о частичном приостановлении членства России и Беларуссии на двухлетний период. Исполнительный совет IBSA также согласился поддержать решение IPC разрешить нейтральным индивидуальным параспортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях Паралимпийских игр 2024 года в Париже и других санкционированных IPC мероприятиях"
– IBSA
В прошлом месяце члены Международного паралимпийского комитета решили приостановить членство РФ. При этом россиянам разрешат поучаствовать в ближайшей Паралимпиале, однако сделать это они смогут только в нейтральном статусе.