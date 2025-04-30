Вестник Кавказа

Число пострадавших в ДТП с автобусами увеличилось вдвое в Турции

Число пострадавших в ДТП с автобусами увеличилось вдвое в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авария с участием двух автобусов произошла в Стамбуле в субботу. На данный момент сообщается о четырех десятках пострадавших.

В Турции в результате столкновения двух автобусов получили различные травмы примерно 40 человек. Об этом пишут местные средства массовой информации со ссылкой на губернатора Стамбула Давута Гюля.

ДТП унесло жизнь 37-летней женщины. Кроме того, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

После аварии в городе было временно приостановлено движение метробусов. Позднее его возобновили на одной из полос.

Причины случившегося на данный момент установить не удалось. Пока также неизвестно, находились ли в автобусе граждане России.

Напомним, авария с участием двух автобусов произошла накануне на станции Харамидере.

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