Число пострадавших в ДТП с автобусами увеличилось вдвое в Турции

Авария с участием двух автобусов произошла в Стамбуле в субботу. На данный момент сообщается о четырех десятках пострадавших.

В Турции в результате столкновения двух автобусов получили различные травмы примерно 40 человек. Об этом пишут местные средства массовой информации со ссылкой на губернатора Стамбула Давута Гюля.

ДТП унесло жизнь 37-летней женщины. Кроме того, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

После аварии в городе было временно приостановлено движение метробусов. Позднее его возобновили на одной из полос.

Причины случившегося на данный момент установить не удалось. Пока также неизвестно, находились ли в автобусе граждане России.

Напомним, авария с участием двух автобусов произошла накануне на станции Харамидере.