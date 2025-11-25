Chevron: обмеление Каспия требует строительства трубопроводов

Решить проблему снижения уровня Каспийского моря для транспортировки углеводородов можно путем ввода кооперативной инфраструктуры, основанной на трубопроводах, заявил представитель Chevron Дилан Морган.

Устойчивая тенденция Каспийского моря к обмелению бросает вызов существующей транспортной логистике и вынуждает искать новые "зеленые" подходы к перемещению нефти и газа по транскаспийскому направлению, отметил вице-президент евразийского подразделения Chevron Дилан Морган.

Представитель Chevron видит решение проблемы сокращения водных ресурсов Каспия в согласованной интеграции общей транспортной инфраструктуры, которая оптимизирует эффективность грузоперевозок, сократив логистические издержки на содержание судов и обслуживание портов, а также снизит зависимость от дноуглубительных работ.

"Наиболее безопасным местом для поставки нефти и газа остаются трубопроводы, и именно к их использованию необходимо стремиться, если речь идёт об устойчивом и ответственном подходе"

– Дилан Морган

Предложение было выдвинуто в ходе участия представителя американской нефтедобывающей компании в Каспийской технической конференции SPE 2025, которая собрала в столице Азербайджана представителей нефтяной и газовой промышленности.