Четверо детей погибли от угарного газа на Дону

Трагедия произошла на хуторе Шахтенки в Ростовской области. где из-за отравления угарным газом погибло четверо детей. По факту продолжается расследование.

Правоохранители Ростовской области проводят расследование по факту смертельного отравления угарным газом четверых детей. ЧП произошло на хуторе Шахтенки в результате неправильной эксплуатации печи.

«Четыре ребенка отравились угарным газом - они погибли. Детей [в возрасте] 6, 7, 10 и 15 лет оставили одних дома в хуторе Шахтенки Ростовской области»

– МЧС России.

Напомним, что при первых признаках отравления «молчаливым убийцей», - так еще называют угарный газ, - пострадавшему необходимо обеспечить доступ к чистому воздуху и вызвать скорую.

Кроме того, рекомендуется выпить крепкий кофе или чай, так как содержащийся в этих напитках кофеин стимулирует дыхательный центр в мозге.