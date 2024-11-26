Пятеро человек погибло при крушении вертолета в Турции

Вертолет с военными потерпел крушение в южной части Турции. Все находившиеся на борту люди погибли.

В результате крушения вертолета на юге Турции погибли по меньшей мере четверо человек. Об этом рассказал 9 декабря губернатор провинции Ыспарта, где и произошла трагедия.

"На данный момент погибли четверо военных, по нашим оценкам, в вертолете находились пятеро человек"

– Абдулла Эрин

Он подчеркнул, что военный вертолет рухнул возле АЗС, выполняя учебный полет в районе Кечиборлу.

Позднее спасатели обнаружили тело пятого военного.