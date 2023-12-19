Четверо человек насмерть угорели на Дону

Четыре человека погибли и один госпитализирован в результате отравления угарным газом. Трагедия произошла в Аксайском районе Ростовской области. По факту ведется проверка.

Донские следователи начали проверку по факту гибели четверых человек в результате отравления угарным газом. Также известно, что одна женщина пострадала.

Сообщается, что трагедия произошла в Аксайском районе. Погибли супруги и двое их взрослых сыновей.

Следствие установило, что к трагедии мог привести неисправный бензогенератор, находившийся в подвале здания.

По факту продолжаются проверки.