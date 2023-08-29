Черноморские курорты встретят осень 37-градусной жарой

Опубликовано: 16:18, 29 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жара до плюс 37 ожидается на Кубани в ближайшие дни. День знаний в регионе пройдет под палящим солнцем.

Сильная жара будет стоять на этой неделе в Краснодарском крае, 1 сентября воздух раскалится до плюс 37, предупреждают метеорологи.

Погода в ближайшие дни в Краснодарском крае будет становиться более жаркой. В среду сухо и ветрено, ночью плюс 10-15, днем около 28-33 градусов, а в прибрежных городах до плюс 35. При этом скорость ветра у моря составит 20-24 м/с.

В четверг, 31 августа, также не будет осадков, прогнозируются порывистый ветер и повышение жары до 32-37 градусов.

Пятница 1 сентября окажется еще более знойной. Ночью синоптики обещают плюс 16-21, днем 35-37 градусов. На небе появятся облака, а ветер ослабнет.