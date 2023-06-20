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Черешню Aomori Heartbeat продали всего за $3,5 тыс в Японии

Черешню Aomori Heartbeat продали всего за $3,5 тыс в Японии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Коробочка свежей черешни знаменитого сорта Aomori Heartbeat в Японии ушла с торгов всего за 500 тыс иен, пишут СМИ. В прошлом году покупатель заплатил за 15 ягод гораздо больше.

Новый урожай черешни Aomori Heartbeat в Японии упал в цене, сообщают СМИ.

Ягоды продавались на аукционе. Порция в 15 черешен ушла с молотка за полмиллиона иен, или более $3,53 тыс. Всего было продано 10 коробок по 15 ягод в каждой.

Год назад за деликатес удалось выручить гораздо больше - 600 тыс иен, или $ 4,4 тыс.

Почему черешня Aomori Heartbeat такая дорогая?

Aomori Heartbeat - люксовый сорт черешни, символ роскоши в Японии. По сути, это самые крупные ягоды сорта Juno Heart, выделенные в отдельный сорт.

Черешня Juno Heart "вышла в свет" в 2013 году. От других сортов ее отличает:

  • очень высокое содержание сахара, уменьшенная кислотность,
  • большой размер (не менее 2,8 см в диаметре),
  • форма сердца,
  • яркая окраска.

Ягоды Aomori Heartbeat по стандарту должны в диаметре превышать 3,1 см. Они ярко-красные, блестящие, с особым насыщенным вкусом.

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