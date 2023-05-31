Центральную Россию ждут ночные заморозки

Опубликовано: 15:16, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Согласно прогнозу, в нескольких регионах Центральной России в начале лета возможны заморозки. Потеплеет только в начале следующей недели.

Погодный центр «Фобос» проинформировал о том, что в Центральную Россию в первом летнем месяце ждут заморозки.

"В столичном регионе ближайшей ночью температура местами опустится до плюс 3 градусов, а в ночь с субботы на воскресенье похолодает до плюс 2 градусов, что делает возможным формирование заморозков на поверхности почвы"

– ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус

Далее синоптик предупредил о грозящих заморозках северо-западные и центральные области европейской части страны.

Так, по ночам 2, 3 и 4 июня в отдельных районах Ленинградской, Псковской и Новгородской областей столбик термометра будет опускаться до нуля – минус 3 градусов.

Кроме того, в ночные часы в субботу и в воскресенье заморозки ожидаются также в Тверской, Смоленской и Калужской областях. В заключение синоптик отметил, что потепление придет в регионы Центральной части РФ в начале будущей недели.