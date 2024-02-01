Центр социальных исследований: за Ильхама Алиева проголосовали 92,4% избирателей

Центр социальных исследований Азербайджана обнародовал предварительные результаты exit poll. 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.
В ходе президентских выборов в Азербайджане были обнародованы предварительные результаты exit poll от Центра социальных исследований.
По их данным, 92,4% избирателей отдали свой голос за действующего президента страны Ильхама Алиева.
Свыше двух процентов – у двух: Захида Оруджа (2,2%) и Фазиля Мустафы (2%). 1,6% набрал Гудрат Гасангулиев, 0,8% - Эльшад Мусаев, 0,6% - Рази Нуруллаев и 0,4% - у Фуада Алиева.