Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Центр социальных исследований: за Ильхама Алиева проголосовали 92,4% избирателей

Центр социальных исследований: за Ильхама Алиева проголосовали 92,4% избирателей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Центр социальных исследований Азербайджана обнародовал предварительные результаты exit poll. 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

В ходе президентских выборов в Азербайджане были обнародованы предварительные результаты exit poll от Центра социальных исследований.

По их данным, 92,4% избирателей отдали свой голос за действующего президента страны Ильхама Алиева.

Свыше двух процентов – у двух: Захида Оруджа (2,2%) и Фазиля Мустафы (2%). 1,6% набрал Гудрат Гасангулиев, 0,8% - Эльшад Мусаев, 0,6% - Рази Нуруллаев и 0,4% - у Фуада Алиева.

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