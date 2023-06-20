Центр Еревана заполонили тараканы

Опубликовано: 19:28, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Центр армянской столицы буквально кишит тараканами. Вечером насекомых можно увидеть повсюду: и у фонтанов на площади Республики и на улице Исаакяна.

Полчища тараканов заполонили административный район Кентрон Еревана. Вечером насекомых можно увидеть как на площади Республики, так и на прилегающих улицах.

Аналогичная ситуация уже наблюдалась в 2019 году. По словам экс-главы столичного административного района Кентрон Виктора Мнацаканяна, проблема должна быть решена в кратчайшие сроки.

«Такой ситуации не должно быть в самом ответственном, самом важном общественном пространстве Еревана. Кому нужно это красивое освещение, если под ногами у горожан и туристов бегают тараканы?»

– Виктор Мнацаканян

Он подчеркнул, что дезинфекция должна проводиться не только в подъездах, на крышах и подвалах, но и на территориях улиц. Так как плохая уборка улиц ведет к размножению насекомых, передает Sputnik Армения.