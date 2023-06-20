Центр Еревана заполонили тараканы

Полчища тараканов заполонили административный район Кентрон Еревана. Вечером насекомых можно увидеть как на площади Республики, так и на прилегающих улицах.
Аналогичная ситуация уже наблюдалась в 2019 году. По словам экс-главы столичного административного района Кентрон Виктора Мнацаканяна, проблема должна быть решена в кратчайшие сроки.
«Такой ситуации не должно быть в самом ответственном, самом важном общественном пространстве Еревана. Кому нужно это красивое освещение, если под ногами у горожан и туристов бегают тараканы?»
– Виктор Мнацаканян
Он подчеркнул, что дезинфекция должна проводиться не только в подъездах, на крышах и подвалах, но и на территориях улиц. Так как плохая уборка улиц ведет к размножению насекомых, передает Sputnik Армения.