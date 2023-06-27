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Цена на отдых в Турции установилась до конца летнего сезона

Цена на отдых в Турции установилась до конца летнего сезона
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В этом году не стоит ждать изменения цен на туры в Турцию, считают в АТОР. Курс лиры в будущем году может повлиять на ценообразование, но на лето 2023 года все будет стабильно.

Стоимость путевок на курорты Турции для россиян в текущем летнем сезоне меняться не будет, заявили в АТОР.

«Цены в этом сезоне на туры в Турцию уже не изменятся. В следующем, возможно, будет какое-то изменение. Но это связано с традиционной компенсацией потери покупательной способности национальной валютой»

– вице-президент АТОР Артур Мурадян

Он уточнил, что падающая сейчас лира и инфляция в стране, это те факторы, которые могут сказаться на ценах на отдых в 2024 году.

Турция остается главным пляжным направлением для туристов из России. Больше половины туров, которые продают турагентства, приходятся именно на эту страну.

Россиян ждут доступные чистые пляжи Турции

Россиян ждут доступные чистые пляжи Турции

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