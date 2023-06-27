Цена на отдых в Турции установилась до конца летнего сезона

Опубликовано: 16:41, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году не стоит ждать изменения цен на туры в Турцию, считают в АТОР. Курс лиры в будущем году может повлиять на ценообразование, но на лето 2023 года все будет стабильно.

Стоимость путевок на курорты Турции для россиян в текущем летнем сезоне меняться не будет, заявили в АТОР.

«Цены в этом сезоне на туры в Турцию уже не изменятся. В следующем, возможно, будет какое-то изменение. Но это связано с традиционной компенсацией потери покупательной способности национальной валютой»

– вице-президент АТОР Артур Мурадян

Он уточнил, что падающая сейчас лира и инфляция в стране, это те факторы, которые могут сказаться на ценах на отдых в 2024 году.

Турция остается главным пляжным направлением для туристов из России. Больше половины туров, которые продают турагентства, приходятся именно на эту страну.