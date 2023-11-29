Вестник Кавказа

Человек умер при пожаре в Тбилиси

Человек умер при пожаре в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сабуртало в Тбилиси загорелся жилой комплекс. Причина возникновения огня устанавливается. Жертвой возгорания стал один человек.

Возгорание вспыхнуло в жилом комплексе в тбилисском районе Сабуртало, сообщает грузинский телеканал "Пирвели".

Отмечается, что огонь произошел в квартире по улице Кавтарадзе. Дом, в котором возник пожар, является частью комплекса "Дрим таун".

Огнеборцы ликвидировали возгорание и не дали ему проникнуть в другие помещения. При этом жертвой пожара стал один человек.

В настоящее время устанавливается причина произошедшего.

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