Человек умер при пожаре в Тбилиси

В Сабуртало в Тбилиси загорелся жилой комплекс. Причина возникновения огня устанавливается. Жертвой возгорания стал один человек.
Возгорание вспыхнуло в жилом комплексе в тбилисском районе Сабуртало, сообщает грузинский телеканал "Пирвели".
Отмечается, что огонь произошел в квартире по улице Кавтарадзе. Дом, в котором возник пожар, является частью комплекса "Дрим таун".
Огнеборцы ликвидировали возгорание и не дали ему проникнуть в другие помещения. При этом жертвой пожара стал один человек.
В настоящее время устанавливается причина произошедшего.
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