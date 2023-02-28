Вестник Кавказа

Цель женевских переговоров с "евротройкой" назвали в Иране

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В пятницу в Женеве пройдут переговоры Ирана с "евротройкой". Как ожидается, на них будет обсуждаться шаги по возвращению к СВПД.

Главной темой намеченных на 29 ноября в Женеве переговоров Ирана с Великобританией, Германией и Францией в Женеве станет разработка дорожной карты по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Исламской Республики. Об этом поведали участники консультаций.

Предполагается, что дипломаты европейских стран на сегодняшней встрече намерены создать почву для договоренностей по ядерной программе Исламской Республики до 20 января 2025 года, когда Дональд Трамп займет президентский пост в Соединенных Штатах, передает Reuters.

По данным агентства, западные страны хотят поскорее добиться этого, поскольку до сих пор не понимают, какие шаги в отношении СВПД предпримет новый американский лидер.

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Иран намерен добиться разрядки напряженности в отношениях с США. Такое решение в Исламской Республике приняли после победы Дональда Трампа на американских выборах.

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Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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