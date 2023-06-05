Чечню предупредили о приближающемся шквале

Ливни с грозами и шквалистым ветром прогнозируются в Чечне. Возможны отключения подачи электроэнергии.
В Чечне было объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся на республику ливней с грозой, градом и шквалистым ветром.
"До конца суток 5 июня, а также 6 и 7 июня в Чеченской Республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с"
– пресс-служба ГУ МЧС России по региону
Экстренное ведомство предупреждает о возможном повреждении линий электропередач и отключениях электричества.