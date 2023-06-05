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Чечню предупредили о приближающемся шквале

Чечню предупредили о приближающемся шквале
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ливни с грозами и шквалистым ветром прогнозируются в Чечне. Возможны отключения подачи электроэнергии.

В Чечне было объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся на республику ливней с грозой, градом и шквалистым ветром.

"До конца суток 5 июня, а также 6 и 7 июня в Чеченской Республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с"

– пресс-служба ГУ МЧС России по региону

Экстренное ведомство предупреждает о возможном повреждении линий электропередач и отключениях электричества.

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