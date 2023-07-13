Чеченские пожарные спасли хомячков от гибели

Опубликовано: 10:22, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грозном пожарные вытащили из горящего дома семейство хомячков. Грызунов после спасения напоили водой и передали хозяйке. Пострадавших в результате пожара нет.

Семейство хомячков спасли чеченские пожарные во время ликвидации огня в одном из домов Грозного, пишет пресс-служба МЧС РФ.

Клетка с пятью грызунами осталась в задымленной комнате. Спасатели вынесли хомяков из горящего здания, напоили водой, а затем передали хозяйке.

Стоит добавить, что возгорание в доме было потушено, жертв и пострадавших в результате пожара не оказалось.