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Чеченские пожарные спасли хомячков от гибели

Чеченские пожарные спасли хомячков от гибели
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Грозном пожарные вытащили из горящего дома семейство хомячков. Грызунов после спасения напоили водой и передали хозяйке. Пострадавших в результате пожара нет.

Семейство хомячков спасли чеченские пожарные во время ликвидации огня в одном из домов Грозного, пишет пресс-служба МЧС РФ.

Клетка с пятью грызунами осталась в задымленной комнате. Спасатели вынесли хомяков из горящего здания, напоили водой, а затем передали хозяйке.

Стоит добавить, что возгорание в доме было потушено, жертв и пострадавших в результате пожара не оказалось.

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