ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира ракетных сил ХАМАС

Израильская армия уничтожила Моатаза Диба, который возглавлял ракетные силы ХАМАС.
Израильские военные провели операцию на севере Газы, в ходе которой ликвидировали командира ракетных частей ХАМАС Моатаза Диба. Информацией поделилась пресс-служба ЦАХАЛ.
Отмечается, что командир ХАМАС возглавлял подразделения, которые атаковали боевые самолеты Израиля, а также запускали боевые дроны, угрожавшие безопасности израильтян.
Ранее Тель-Авив объявил о старте операции "Колесницы Гидеона", которая должна полностью уничтожить военный потенциал ХАМАС и положить конец притязаниям движения на власть в палестинском анклаве.