Вестник Кавказа

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира ракетных сил ХАМАС

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира ракетных сил ХАМАС
© Фото: ЦАХАЛ
Израильская армия уничтожила Моатаза Диба, который возглавлял ракетные силы ХАМАС.

Израильские военные провели операцию на севере Газы, в ходе которой ликвидировали командира ракетных частей ХАМАС Моатаза Диба. Информацией поделилась пресс-служба ЦАХАЛ. 

Отмечается, что командир ХАМАС возглавлял подразделения, которые  атаковали боевые самолеты Израиля, а также запускали боевые дроны, угрожавшие безопасности израильтян. 

Ранее Тель-Авив объявил о старте операции "Колесницы Гидеона", которая должна полностью уничтожить военный потенциал ХАМАС и положить конец притязаниям движения на власть в палестинском анклаве.

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