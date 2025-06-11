ЦАХАЛ: Тегеран лишен защиты ПВО

Беззащитность Тегерана против израильских ВВС констатировали в пресс-службе армии Израиля: ликвидированы зенитки не только в самой иранской столице но и по пути к ней в западных провинциях Ирана.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин в ходе брифинга рассказал о полном ликвидации систем противовоздушной обороны в иранской столице и в западных провинциях Ирана. По его словам, Тегеран сейчас беззащитен перед ракетными запусками и авианалетами из Израиля.

Дефрин подчеркнул, что израильские ВВС теперь совершенно свободны в проведении операций против объектов в Тегеране – им не угрожают ни системы ПВО, ни пусковые установки. Также ликвидированы командные центры тегеранской противовоздушной обороны.

"Дорога на Тегеран проложена. Тегеран больше не защищен. Столица уязвима для израильских ударов"

– Эфи Дефрин

Пресс-секретарь ЦАХАЛ уточнил, что во второй день операции "Восстающий лев" израильские ВВС ударили по 150 целям в Исламской Республике. Атаки были организованы в несколько волн и в том числе были нацелены на пусковые установки, с которых накануне Иран запускал баллистические ракеты по Тель-Авиву.