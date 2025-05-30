ЦАХАЛ обезглавила радикалов в Газе

Еще одна палестинская радикальная группировка лишилась главаря – израильская армия отчиталась об уничтожении руководителя "Бригады моджахедов", помогавшей ХАМАС в атаке на Еврейское государство 7 октября 2023 года.

Как рассказали сегодня представители армии Израиля, днем в субботу ЦАХАЛ при поддержке израильских спецслужб вычислила и устранила лидера террористической группировки "Бригада моджахедов" Асада Абу Шарайю.

"Бригада" действовала в секторе Газа наряду с ХАМАС. Шарайя был найден и убит на севере палестинского эксклава, непосредственно в Газе.

"В ходе совместной операции Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности в городе Газа был ликвидирован террорист Асад Абу Шарайя, который в последние годы возглавлял террористическую организацию "Бригады моджахедов" в секторе Газа"

– ЦАХАЛ

В армейской пресс-службе пояснили, что боевики "Бригады" участвовали в массированном террористическом нападении на Израиль седьмого октября позапрошлого года и до сих пор удерживают часть заложников.