Брюссель и Париж вступились за российский газ

Две страны Евросоюза - Франция и Бельгия - не намерены отказываться от экспорта российского сжиженного газа, как того требуют ограничения Еврокомиссии, а Венгрия и Словакия попытаются сорвать этот запрет.

Брюссель и Париж отказались поддержать выполнять требования Еврокомиссии по закупкам сжиженного природного газа (СПГ) из России, на которые наложен строжайший запрет, пишет Politico.

"Франция и Бельгия требуют дополнительных гарантий по экономическим и юридическим последствиям предложения Брюсселя о поэтапном прекращении закупок российского газа к 2027 году"

- Politico

Как пояснил министр энергетики Франции Марк Феррачи, страна отстаивает европейскую стратегию диверсификации, а Бельгия, занимающая второе место по импорту российского СПГ, прежде чем принять такое решение, намерена просчитать все его экономические последствия, пишет издание.

Что касается дружественных к России Венгрии и Словакии, то, скорее всего, они попытаются и вовсе сорвать запрет, стремясь сохранить поставки более дешевой российской энергии.

"Многие политики и представители промышленности призывают вернуться к российским энергоресурсам по завершении конфликта, учитывая высокие счета за электроэнергию в Европе и проблемы экономики"

- Politico

Издание напоминает, что 97% импорта российского СПГ в Европу приходится на четыре страны: Францию, Бельгию, Испанию и Нидерланды, однако пока в поддержку плана Брюсселя по запрету российского газа выступили лишь Испания и Нидерланды.