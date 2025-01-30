Бразильский хавбек вернулся в "Карабах"

Кади Боржес стал игроком агдамского "Карабаха". Несколько лет назад он уже защищал цвета азербайджанского клуба, из которого затем перешел в "Краснодар".

Футбольный клуб "Карабах" усилился полузащитником Кади Боржесом, выступавшим за команду несколько лет назад. Об этом сказано в сообщении, распространенном 4 февраля пресс-службой агдамской команды.

Детали контракта с 28-летним хавбеком не приводятся.

Предыдущим клубом Кади Боржеса был венгерский "Ференцварош", цвета которого он защищал с лета 2024 года.

Напомним, Кади Боржес был игроком "Карабаха" с 2021 по 2023 год. В составе агдамцев он становился чемпионом Азербайджана и обладателем национального кубка. После "Карабаха" выступал за "Краснодар".