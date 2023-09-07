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Боррель сожалеет о возобновлении авиасообщения Москвы и Тбилиси

Боррель сожалеет о возобновлении авиасообщения Москвы и Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава европейской дипломатии выразил сожаление о решении возобновить авиасообщение между Грузией и Россией. Он также сожалеет о том, что Грузия позволяет въезжать россиянам, которые находятся под санкциями.

Руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал возобновление авиасообщения между Грузией и Россией.

"Мы очень сожалеем о решении правительства о выдаче разрешения на возобновление авиасообщения с Россией"

- Жозеп Боррель

Он также сожалеет о том, что Грузия принимает россиян, которые находится в санкционных списках. По его словам, это противоречит европейской политике и усилиям по изоляции Москвы.

При этом Боррель отметил, что ЕС выделил Грузии 62 млн евро на укрепление обороноспособности страны. Он подчеркнул, что в апреле Грузия получил первую партию "нелетального оборудования", заявив, что Европа продолжит поставки.

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