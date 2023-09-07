Боррель: Грузии немало нужно сделать, чтобы получить статус кандидата в ЕС

На пути Грузии в список кандидатов в Европейский Союз остаются еще некоторые препятствия, следует из заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, совершающего визит в страну.
"Двери ЕС открыты для Грузии, и ЕС сохраняет обязательство поддерживать Грузию на ее пути к членству в Евросоюзе... Но я хочу также сказать, что заявка в ЕС – это серьезное обязательство и для Грузии. Статус страны-кандидата в ЕС - это не право, его надо заслужить посредством серьезных реформ и соблюдения европейских ценностей. Откровенно говоря, предстоит еще немало работы"
– Боррель
Он напомнил, что все 12 условий Еврокомиссии должны реализоваться, чтобы Грузия смогла претендовать на членство в объединении.
В Тбилиси считают, что страна справится, и сможет стать кандидатом до конца текущего года.
Евросоюз планирует масштабное расширение к 2030 году, тогда в ряды ЕС могут войти сразу 10 государств.