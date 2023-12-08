Большой пожар в Ставрополе уничтожен

В Ставрополе ликвидировали возгорание на мебельной фабрике. Площадь пожара составила 400 кв м. Ранее сообщалось, что на фабрике загорелся утеплитель, погибших и пострадавших нет.

Огнеборцы Ставрополя уничтожили пожар на местной мебельной фабрике, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Открытое горение на мебельной фабрике в Ставрополе ликвидировано"

- МЧС РФ

Отмечается, что в результате пожара погибших и пострадавших не оказалось.

Ранее в ведомстве рассказали, что в столице Ставропольского края вспыхнул огонь на мебельной фабрике. Площадь возгорания составила 400 кв м.