Большой пожар в Ставрополе уничтожен

В Ставрополе ликвидировали возгорание на мебельной фабрике. Площадь пожара составила 400 кв м. Ранее сообщалось, что на фабрике загорелся утеплитель, погибших и пострадавших нет.
Огнеборцы Ставрополя уничтожили пожар на местной мебельной фабрике, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Открытое горение на мебельной фабрике в Ставрополе ликвидировано"
- МЧС РФ
Отмечается, что в результате пожара погибших и пострадавших не оказалось.
Ранее в ведомстве рассказали, что в столице Ставропольского края вспыхнул огонь на мебельной фабрике. Площадь возгорания составила 400 кв м.
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