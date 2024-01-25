Более 65 многоквартирных домов приведут в порядок в Кабардино-Балкарии за год

Власти КБР намерены за год обновить десятки жилых домов. Работы охватят все муниципалитеты республики.

В течение 2024 года в Кабардино-Балкарии выполнят капитальный ремонт в 67 многоквартирных домах. Об этом рассказали в правительстве КБР.

В пресс-службе отметили, что в домах будет заменена кровля, а также обновлены инженерные коммуникации, подвалы и фасад.

Кроме того, на этот год запланирована замена более 20 лифтов, у которых истек срок эксплуатации.

Ожидается, что работы будут проведены во всех муниципалитетах республики.