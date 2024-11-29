Более 23 млрд рублей планируется направить на нацпроекты на Ставрополье

Ставрополье в наступающем году поучаствует в более чем 10 нацпроектах. На эти цели заложено около 23,5 млрд рублей.

В Ставропольском крае в 2025 году собираются направить 23,5 млрд рублей на реализацию нацпроектов. Об этом рассказал глава региона.

"В 2025 году край примет участие в 11 нацпроектах. Совместно с правительством РФ, коллегами из федеральных ведомств сейчас формируем план работы. Заложили на это 23,5 млрд рублей"

– Владимир Владимиров

Он подчеркнул, что край стал активным участником нацпроектов. Благодаря ним построено 12 школ, в которых учатся около 10 тыс учеников, а также более 30 детсадов.