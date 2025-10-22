Более 12 млрд рублей выделят на развитие туризма на Северном Кавказе

СКФО в этом, а также в 2026-м и 2027 годах получит от федерального правительства в общей сложности 12 млрд рублей на развитие туристической сферы.

Регионы Северного Кавказа до конца текущего года получат 4 млрд рублей, которые будут предназначаться для развития туризма, аналогичная сумма будет выделяться в течение еще двух лет подряд, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он напомнил, что Кавказ – одна из самых популярных туристических локаций в России: в минувшем году здесь побывали свыше миллиона путешественников. Мишустин отметил, что развитие туристической инфраструктуры необходимо продолжать.

"Для этого утвердим для участников концессии основные условия, по которым будут строиться и использоваться трассы, канатные дороги и другие горнолыжные объекты, приобретать специализированную технику"

– Михаил Мишустин

Глава правительства добавил, что на реализацию этих целей в федеральном бюджете на этот год предусмотрено 4 млрд рублей, на 2026-2027 – более 8 млрд рублей.

Председатель правительства РФ заверил, что предпринимаемые меры дадут импульс развитию территории. В результате повысится ее привлекательность для инвесторов, вложения которых позволят открывать новые трассы, отели, кафе и ресторанов. Мишустин отметил также мощный "экономический потенциал".

"Надо максимально задействовать уникальные преимущества всего Северного Кавказа – климат, природу, чтобы формировать комфортные условия для разнообразного отдыха"

– Михаил Мишустин

Он выразил уверенность, что все эти меры помогут привлечь на Кавказ гостей не только из России, но и из-за границы.