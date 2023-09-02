Боевики в Ханкенди сбили с курса рейс Париж-Пекин

Опубликовано: 10:15, 2 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Боевики из Ханкенди продолжают создавать помехи для GPS-систем самолетов. Накануне из-за этого с курса были сбиты два международных рейса.

Боевики из Ханкенди создают угрозу для международной пассажирской авиации, следует из сообщения министерства обороны Азербайджана.

"Против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов иностранных авиакомпаний, выполняющих полеты с использованием воздушного пространства Азербайджана, незаконными армянскими вооруженными формированиями на территориях, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, в очередной раз были применены радиопомехи"

– Минобороны АР

В пятницу случился сбой в системах спутниковой навигации GPS двух лайнеров. О помехах с 11:15 до 11:36 сообщал самолет типа B-77L, следовавший из Парижа в Пекин, рейс выполнялся американскими авиалиними. Также проблемы возникли у лайнера типа C-650 с 13:30 до 13:58, израильский перевозчик следовал рейсом Тель-Авив-Баку.

"Об отмеченных фактах проинформировано командование российского миротворческого контингента"

– оборонное ведомство Азербайджана