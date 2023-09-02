Боевики в Ханкенди сбили с курса рейс Париж-Пекин

Боевики из Ханкенди создают угрозу для международной пассажирской авиации, следует из сообщения министерства обороны Азербайджана.
"Против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов иностранных авиакомпаний, выполняющих полеты с использованием воздушного пространства Азербайджана, незаконными армянскими вооруженными формированиями на территориях, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, в очередной раз были применены радиопомехи"
– Минобороны АР
В пятницу случился сбой в системах спутниковой навигации GPS двух лайнеров. О помехах с 11:15 до 11:36 сообщал самолет типа B-77L, следовавший из Парижа в Пекин, рейс выполнялся американскими авиалиними. Также проблемы возникли у лайнера типа C-650 с 13:30 до 13:58, израильский перевозчик следовал рейсом Тель-Авив-Баку.
"Об отмеченных фактах проинформировано командование российского миротворческого контингента"
– оборонное ведомство Азербайджана