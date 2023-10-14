Боевики ХАМАС обстреляли Тель-Авив

Опубликовано: 21:58, 14 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В преддверии наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа боевики ХАМАС произвели ракетные запуски по Тель-Авиву.

Боевики радикальной части палестинской группировки ХАМАС в продолжение палестино-израильской войны сегодня вечером вновь нанесли ракетный удар по столице Израиля – об этом они сами сообщили в соцсетях.

Боевики пояснили, что продолжают атаковать ракетами населенные пункты в Израиле из-за ответных действий ЦАХАЛ против военных объектов ХАМАС в секторе Газа. Они не стали уточнять, сколько ракет было запущено по Тель-Авиву.

Представители израильской армии подтвердили, что в Тель-Авиве сегодня была объявлена воздушная тревога, однако также не сообщили, насколько масштабной была ракетная атака по столице Израиля.

Кроме того, воздушная тревога предупреждала жителей Еврейского государства об опасности по всему центру страны, в городах и селениях рядом с сектором Газа, в том числе в Ашкелоне.