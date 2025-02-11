Вестник Кавказа

Боестолкновения снова вспыхнули в Сирии

Карта Сирии
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В Сирии вспыхнули столкновения сторонников Башара Асада с новыми правительственными силами. По разным данным, жертвами стали 70 человек.

Сторонники бывшего сирийского президента Башара Асада начали восстание против новых правительственных сил. Они атаковали несколько военных объектов и начали протесты.

Столкновения идут в городе Джебла, который находится на побережье Средиземного моря к югу от Латакии. Сторонники организовали серию нападений на сотрудников службы безопасности.

Как пишет издание "Аль-Ватан", вооруженные силы окажут содействие силам безопасности. Туда же направлены дополнительные силы для наведения порядка.

Подчеркивается, что в Латакии, а также в городах Тартус и Хомс ввели комендантский час. В четверг, 7 марта, там прошли протесты, направленные против нового руководства Сирии.

Там же сотрудники безопасности Сирии отразили нападение на здание управления уголовной полиции. Сирийские военные убили экс-главу службы воздушной разведки Ибрагима Хувейджа.

В Минобороны Сирии заявили, что в Латакию и Тартус направлены дополнительные подразделения военного ведомства и МВД страны с целью восстановления стабильности и безопасности в регионе.

Боестолкновения также проходят в провинции Деръа на юге страны. В соседней провинции Сувейда активисты вышли на улицы с требованием сменить новую сирийскую власть.

Стоит отметить, что в поддержку действий армии страны против проасадовских формирований проходят в разных городах Сирии. По разным данным, жертвами столкновений стали до 70 человек.

Помимо этого, Саудовская Аравия поддержала правительство нового президента Сирии и осудила сторонников экс-руководителя страны.

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