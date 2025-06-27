Вестник Кавказа

Беседу Путина и Трампа поприветствовали в ООН

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ООН заявили, что приветствуют телефонный разговор Владимира Путина и Трампа. Президенты стран обсудили ситуации на Украине, Иране и Сирии.

Представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик прокомментировал состоявшийся сегодня телефонный разговор президентов России и США.

Сотрудник подчеркнул, что организация приветствует беседу на высоком уровне между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Разговор российского и американского лидеров состоялся сегодня. Стороны обсудили конфликт на Украине, ситуации в Иране, Сирии и на Ближнем Востоке.

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