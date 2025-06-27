Беседу Путина и Трампа поприветствовали в ООН

В ООН заявили, что приветствуют телефонный разговор Владимира Путина и Трампа. Президенты стран обсудили ситуации на Украине, Иране и Сирии.
Представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик прокомментировал состоявшийся сегодня телефонный разговор президентов России и США.
Сотрудник подчеркнул, что организация приветствует беседу на высоком уровне между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Разговор российского и американского лидеров состоялся сегодня. Стороны обсудили конфликт на Украине, ситуации в Иране, Сирии и на Ближнем Востоке.