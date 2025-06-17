Белый дом рассмотрел участие США в конфликте Израиля и Ирана - СМИ

Минувшей ночью в Белом доме прошло совещание по конфликту Израиля и Ирана, главным вопросом которого было, будут ли США вмешиваться в ход противостояния.

Прошедшей ночью глава Белого дома провел совещание по конфликту Израиля и Ирана, в ходе которого решался главный вопрос - будут ли США участвовать в конфликте, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американского чиновника.

"По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, совещание в ситуационной комнате, о котором ранее сегодня упоминал президент Дональд Трамп, было созвано для обсуждения продолжающегося конфликта между Ираном и Израилем"

- NBC

При этом по сообщению газеты Wall Street Journal, Трамп еще накануне одобрил план нападения на Иран, но не стал отдавать окончательный приказ об этом. Это подтверждает и телеканал CNN, добавляя, что Трамп внимательно рассмотрел планы проведения военной операции против Ирана.

То, что в целом США готовятся к возможности нанесения удара по Ирану в ближайшие дни, сообщает и агентство Блумберг.

Как полагают его высокопоставленные источники, удар может быть нанесен в выходные, и руководители некоторых федеральных ведомств также начали готовиться к атаке, однако ситуация все еще развивается и может измениться

Опасения американского лидера понятны - если он решится на войну с Ираном, то это может привести к повторению иракского сценария и развалу государства, заявил экс-советник президента США Стив Бэннон. Трампа специально подталкивают к военному конфликту с Ираном, пользуясь тем, что у него кончается терпение, добавил аналитик.

Напомним, ранее мы писали о том, что США могут вступить в конфликт с Ираном только в случае нападения на американских военных в регионе, в противном случае они по-прежнему не намерены вмешиваться в конфликт но эта позиция Белого дома также имеет свои красные линии, сообщила своим ближневосточным союзникам администрация президента США Дональда Трампа. Страна не планирует активно вовлекаться в войну между Израилем и Ираном, пока Иран не нацелится на американцев.